"Велосипедом до школи": одна зі шкіл Мукачівської ТГ стала фіналістом конкурсу

Новодавидківська школа Мукачівської громади стала фіналістом Всеукраїнського конкурсу "Велосипедом до школи". Про це йдеться на сторінці Мукачівської міської ради в мережі Facebook.

Загалом організатори конкурсу отримали понад 200 заявок із загальноосвітніх шкіл I-III ступенів з різних куточків України. Серед них обрали 15 переможців.

"Навчальні заклади отримають сучасні велопарковки критого типу на 40 паркомісць, набір велоінструментів, 2 велосипеди та навчання з безпеки руху", — пишуть у повідомленні.

Що відомо:

Національна кампанія «Велосипедом до школи» проходить у межах проєкту "Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах".

Заявки на участь у конкурсі українські школи могли подавати до 24 грудня 2021 року.

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