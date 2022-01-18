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"Велосипедом до школи": одна зі шкіл Мукачівської ТГ стала фіналістом конкурсу
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"Велосипедом до школи": одна зі шкіл Мукачівської ТГ стала фіналістом конкурсу

Зоряна Попович
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"Велосипедом до школи": одна зі шкіл Мукачівської ТГ стала фіналістом конкурсу фото ілюстративне/УНІАН

Новодавидківська школа Мукачівської громади стала фіналістом Всеукраїнського конкурсу "Велосипедом до школи". Про це йдеться на сторінці Мукачівської міської ради в мережі Facebook.

Загалом організатори конкурсу отримали понад 200 заявок із загальноосвітніх шкіл I-III ступенів з різних куточків України. Серед них обрали 15 переможців.

"Навчальні заклади отримають сучасні велопарковки критого типу на 40 паркомісць, набір велоінструментів, 2 велосипеди та навчання з безпеки руху", — пишуть у повідомленні.

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