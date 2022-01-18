У Миколаєві через псевдомінування чотири школи перейшли на дистанційну форму навчання. Інші заклади продовжують роботу у звичайному режимі.

18 січня учні муніципального колегіуму імені Володимира Чайки навчалися дистанційно. Така форма навчання буде триватиме й 19 січня. Відповідне рішення прийняла дирекція закладу задля безпеки дітей.

"Класні керівники повідомили батьків. І ми на сьогодні і завтра аналізуємо, що в місті, яка ситуація. Якщо буде необхідність і далі, будемо ще день-два, але поки на вівторок і середу ми таку запропонували систему навчання", ― розповів директор навчального закладу Сергій Січко.

Враховуючи, що заклад весь 2021 рік через пандемію коронавірусу навчався онлайн, то для вчителів та дітей не є проблемою перейти на дистанційні заняття, говорить вчителька Оксана Годлевська.

"Зараз не для кого не є секретом, що відбувається форс-мажорна ситуація, але ми готові до будь-якого розвитку подій, ніякої паніки, у нас все за планом. Діти вміють і їм подобається працювати дистанційно. Ми маємо всю необхідну апаратуру”, ―сказала Оксана Годлевська.

Учні гімназії№31 через повідомлення про мінування 13 та 14 січня навчались дистанційно. 18 січня заклад, незважаючи на чергове повідомлення про мінування, після перевірок поновив навчання.

“Діти зараз навчаються, процес не переривається навчальний. Єдине, що ми трохи скоротили перерви, для того, щоб трошечки пришвидшити, але це поки що на ці два дні ― на 18 і на 19 січня. Що ми будемо, як ми будемо діяти далі ― будемо дивитися по ситуації в місті в цілому і по нашій школі зокрема", ― розповіла директорка гімназії Аліна Архіпова.

Ірина Яшина на подвір’ї гімназії №31 чекає на онуку. Говорить, батьки дівчинки щодня перебувають у тривожному стані.

"Усі батьки перебувають у тривожному стані. Ми не знаємо, коли нас "зірвуть" із роботи, доводиться бігати за дітьми до школи. Тож це дуже незручно ані для нас, ані для дітей, ані для самих викладачів", ― сказала Ірина Яшина.

Про замінування гімназії №36 повідомляють втретє. Станом на 18 січня на дистанційну форму навчання переходити не планують, говорить директорка Наталія Гринків.

"Батьки дізналися про мінування із засобів масової інформації. Деякі батьки без попередження педагогічних працівників приїхали забрати дітей, але бачимо, що ми вже заводимо до школи і я сказала, що навчання буде продовжено, тому батьки спокійно розійшлися і чекали на дітей після навчального процесу", ― розповіла Наталія Гринків.

За словами заступника міського голови з гуманітарних питань Анатолія Петрова, відповідно до закону "Про загальну середню освіту", педагогічні колективи самостійно приймають рішення, яким буде навчання у закладах.

"Якщо повідомлення про мінування будуть кожного дня і вони будуть масові, як були минулого тижня, то, можливо, ми приймемо рішення про перехід на дистанційну форму навчання всіх закладів, які надають загальну середню освіту, а якщо таких ситуацій не буде, то, на мою думку, краще очне навчання", ― сказав Анатолій Петров.

Зі слів політтехнолога Олександра Ухмановського, повідомлення надходять з російських провайдерів.

"У СБУ вважають, наскільки я бачу, згідно зі заявами, що це або Росія, або непідконтрольні території України. Тобто ми бачимо, що є ознаки ведення інформаційної війни. І це не просто якісь хулігани, а це, скоріш за все, частина якогось плану з дестабілізації ситуації в Україні", ― сказав Олександр Ухмановський.

Станом на 18 січня через псевдо мінування на дистанційну форму перейшли школи №3, 20, 46, а також муніципальний колегіум ім. Володимира Чайки.

Що відомо

18 січня о 16:36 на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста та будівлі міськради. Вибухівку в будівлях не виявили.

надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів міста та будівлі міськради. Вибухівку в будівлях не виявили. У Миколаєві 17 січня на електронні пошти Нацполіції та Служби безпеки України у Миколаївській області надійшов лист з інформацію про мінування супермаркету на вулиці 3-й Слобідській. Після перевірки будівлі вибухівку не знайшли.

17 січня близько 8:00 на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх навчальних закладів Миколаєва. Перевірку будівель та території шкіл завершили о 15:00. Вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Повідомлення про мінування шкіл відбуваються з понеділка, 10 січня. 12 січня "мінували" школи №36, №31 та №3. 13 січня було повідомлення про мінування школи №46. 14 січня ― шкіл №19, №20, №46, №56.

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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