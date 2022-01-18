19 січня у будинках кількох районів Запоріжжя буде відсутнє електропостачання.
Про це повідомляють на сайті міського контакт-центру "15-80".
Через ремонтні роботи без електрики залишаться мешканці наступних будинків:
- 8:00-17:00 – вулиця Музична 29, 31, 33, 33а, 35, 31а, 35б, 35а; вулиця Юності 59, 59г ;
- 9:00-17:00 – вулиця Чарівна 153б, 153, 153а, 147, 149, 151, 147а; вулиця Бочарова 1, 3;
- 10:00-14:00 – вулиця Чарівна 131, 145, 143;
- 10:00-16:00 – вулиця Верхоянська 1а; вулиця Центральна 5, 7а, 3, 2, 4, 6, 8, 9; вулиця Олександрівська 114; вулиця Приходська (Комунарівська) 51, 49;
- 12:00-17:00 – вулиця Святого Миколая 10, 8а; вулиця Поштова 21;
- 12:00-17:00 – вулиця Благовіщенська 12, 29, 6, 20, 14, 18, 1; проспект Соборний 29.
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