Минулої ночі швидкість вітру у Кропивницькому сягала від 50 до 70 кілометрів на годину. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарєва. Штормове попередження через вітер у Кропивницькому діє до кінця доби.

У Кропивницькому через вітер на проспекті Винниченка зламався рекламний щит. О 9:30 його прибирали двоє працівників приватної фірми. Говорити з журналістами вони відмовились.

"До кінця доби прогнозують вітер, вночі він послабшає до 9-14 метрів за секунду, опади припиняться. Висота снігу в обласному центрі становить шість сантиметрів", – розповіла Валентина Лазарєва.

На площі Героїв Майдану у Кропивницькому, внаслідок поривів вітру, впала 14-метрова новорічна ялинка. 17 січня її почали розбирати: зняли прикраси та гірлянди, прибрали фотозону. За словами директора комунального підприємства "Міськсвітло" Дмитра Тотка, працівники якого розбирали ялинку, металевий каркас штучного дерева зламався в трьох місцях і відновленню не підлягає.

Читайте також

У Кропивницькому минулої ночі на посипання доріг витратили майже 300 тонн протиожеледної суміші

”Не метод прощення гріхів, а доказ сили волі”. Священник – про пірнання на Водохреще

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!