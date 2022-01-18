Місія не зафіксувала витік аміаку на тимчасово окупованій території — ОБСЄ

Місія СММ не зафіксувала витік аміаку на заводі в тимчасово окупованій Горлівці. Про це йдеться в офіційному звіті ОБСЄ.

"16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в Горлівці. СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію", — йдеться у доповіді.

За даними розвідки, 14 січня в окуповану Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" були доставлені місткості з аміаком, з яких через порушення герметичності у повітря витекли отруйні речовини.

Тоді у ГРУ заявили, що цю техногенну катастрофу можуть використати для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії.

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