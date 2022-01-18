В Одеському зоопарку вчора народилося четверо малюків єгипетських летючих собак. Цих тварин також називають "нільські крилани". Їх утримують в акватераріумі, розповіла кореспондентка Суспільного, яка відвідала зоопарк.

Загалом у зоопарку їх майже 20. Новонароджені будуть 5 місяців сидіти під крилом батьків, потім зможуть самостійно харчуватися та навчаться літати, розказав директор зоопарку Ігор Біляков.

"Вони відносяться до рукокрилих, як і наші кажани, які нам звичні. Але відрізняються тим, що вони більші та вони не їдять комах. Ці тварини рослиноїдні. Вони живуть в Єгипті, Північній Африці, Південній Туреччині. Живуть великими колоніями", − розповів директор.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Нільських криланів годують фруктами: яблуками, бананами, апельсинами та шматочками гарбуза. Все це їм нарізають кубиками та кладуть у годівницю, розповів завідувач акватераріуму Валерій Бойченко. За його словами, таких тварин можна завести й у себе вдома, втім треба дотримуватися відповідних умов.

"Їм потрібна температура, яка є близької до природної тих місць, де вони мешкають. Тобто 28-30 градусів. Нічна температура трохи нижча, вона і у природі вночі понижується", − поділився завідувач.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

"Я б хотів гарного кажана, щоб він у мене жив, щоб я його годував, щоб він був моєю домашньою тваринкою. Мені подобається, як вони ось так сплять. І ще вони гарно літають і сідають на землю", − каже відвідувач тераріуму Владислав.

"Вони гарні та вони класно висять, і літають. Це моя улюблена тварина. Вони гарні та пухнасті", − поділилась враженнями відвідувачка зоопарку Інна.

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