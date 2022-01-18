7-річного хлопчика, який травмувався в селі Кам'янка Чернівецької області, виписали з реанімації. Його стан покращився, відтак хлопчика перевели в інше відділення.

Про це у коментарі Суспільному сказав директор міської дитячої лікарні Сергій Сторожук.

Внаслідок падіння хлопчик отримав черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Ще тиждень за дитиною спостерігатиме нейрохірург.

Нагадаємо, 12 січня хлопчика без свідомості госпіталізували до міської дитячої лікарні в Чернівцях. Дитину вводили в медикаментозний сон.

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