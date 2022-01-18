7-річного хлопчика, який травмувався в селі Кам'янка Чернівецької області, виписали з реанімації. Його стан покращився, відтак хлопчика перевели в інше відділення.
Про це у коментарі Суспільному сказав директор міської дитячої лікарні Сергій Сторожук.
Внаслідок падіння хлопчик отримав черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Ще тиждень за дитиною спостерігатиме нейрохірург.
Нагадаємо, 12 січня хлопчика без свідомості госпіталізували до міської дитячої лікарні в Чернівцях. Дитину вводили в медикаментозний сон.
Що відомо
- Хлопчик впав з приміщення колишнього тиру, яке розташоване на території Кам’янецького ліцею. Висота падіння склала півтора метри.
- У прокуратурі розпочали розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками ліцею. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років.