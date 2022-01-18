У Львові школи перейдуть на нове меню в лютому

Школи Львівської громади перейдуть на нове меню в лютому. В області в частині шкіл його вже запровадили. Шкільне меню, розроблене за ініціативою кулінарного експерта Євгена Клопотенка, містить різноманітні корисні страви — від овочевих крем-супів до пасти. Також меню передбачає зменшення кількості цукру та солі. Про те, як змінилося шкільне меню, Суспільному розповів шеф-кухар ліцею Петро Мелешко.

У їдальні ліцею №1, що в селі Зимна Вода, для школярів приготували булгур, парові овочі, гречку, печеню по-домашньому, макарони, печені курячі котлети, салати, фрукти та десерти. Діти можуть обрати, що будуть їсти на обід. Четвертокласниця Кароліна Дяків каже, нове меню їй до вподоби:

"Дуже смачно! Мені подобається їжа. Дуже подобаються макарони і відбивні", — каже школярка.

Суспільне Львів Ліцей у селі Зимна Вода

Шеф-кухар ліцею Петро Мелешко каже, окрім страв, змінився і спосіб їх приготування:

"Скажімо щодо м’яса – воно не смажиться, а запікається, печеться. Це здоровіше і корисніше. Там само овочі парові йдуть, в асортименти додалися овочі і фрукти, не просто самі каші, а йдуть ще овочі".

Дітей у зимноводівському ліцеї харчує підприємець, який брав участь у розробці меню. За таким новим меню тут дітей годують не з січня цього року, а ще із вересня, коли стартував навчальний рік. Їжу готують в харчоблоці ліцею.

"Технолог, шеф-кухар, ми разом сідали і складали меню, орієнтуючись на Євгена Клопотенка, його рекомендації. Переваги в ньому які – там є багато овочів, є фрукти. Діти фрукти люблять, овочі також. Обладнання, яке в нас є на кухні – воно дозволяє нам приготувати корисну, якісну їжу" — каже представник підприємця Євген Баворовський.

Учні ліцею їдять за гроші. Безкоштовно можуть пообідати лише пільговики.

"Діти не відчули змін кардинальних, бо вони звикали до нового меню ще з першого вересня. Меню узгоджували із батьками, бо батьки мали певні застереження – одні дітки не їдять цього, інші цього. Доходили до певного консенсусу із батьківським середовищем", — каже директорка ліцею №1 Оксана Левчук.

Суспільне Львів Їдальня ліцею

У Зимноводівській громаді перейшли на харчування за новим меню не лише у ліцеї № 1, а й у всіх інших школах, в яких самостійно готують їжу – каже начальниця відділу освіти місцевої громади Ганна Холявка. А ось школи Львівської громади перейдуть на нове меню в лютому. В їжі буде менше цукру та солі. Також можна буде готувати із різними оліями та спеціями.

"Ми обирали до цього меню деякі страви із рецептурника Клопотенка. Станом на сьогодні, оскільки це є новий бюджетний період – ми поки що оголосили торги. Ціна за харчування була значно меншою: у попередньому році було 18 гривень, 18.50. А цього року у нас ціна — 22.60 і 25.80", — каже керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Суспільне Львів Їдальня ліцею

Один із розробників реформи шкільного харчування Орест Степаняк розповідає, наразі є немало труднощів у впровадженні змін, проте реформа необхідна:

"На даний момент найбільша проблема – це відсутність цієї експертизи, технологічності, як змінити, як реформувати. Наші діти можуть робити правильні кроки для майбутньої здорової нації. Я впевнений, що так буде, якщо ми не втратимо цю можливість, яка на даний момент у нас є".

Ресторанний маркетолог Всеволод Поліщук каже, що загалом до таких змін ставиться позитивно, бо система харчування в школах застаріла. Але має певні застереження.

"Питання в тому, чому почали з кінця? На мою думку те, що відбулося зараз – мало бути завершенням реформи. Спочатку мало би бути дослідження. Визначення того що потрібно. Я б не казав, що реформа відбулася, бо я вважаю, що для того щоб працювати із тисячами кухарів по цілій країні, ці всі рецептури мали би бути розписані набагато більш детально. Також нюанси, які мене не покоять, що меню не поділене по вікових категоріях", — каже Всеволод Поліщук.

А ще Всеволод Поліщук радить зробити меню різним – відповідно до регіонів України, аби більше розповісти за допомогою їжі про автентичну кухню.

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