Спорткомплекс із басейном, що біля Полтави, мають відкрити навесні

Спорткомплекс у селі Розсошенці біля Полтави, який звели торік, планують відкрити навесні. Поки цього не зробили, бо виникають проблеми із укладанням договорів на постачання комунальних послуг. Про це Суспільному розповів голова громади Ігор Процик. Через будівництво його прокуратура запідозрила у службовій недбалості, а справу передали до суду.

Спорткомплекс з двома басейнами, що у селі Розсошенці Щербанівської громади, почали споруджувати 2017-го року, а завершили торік, каже голова громади.

"Для школярів наших шкіл буде безкоштовно. Будуть заняття з плавання, уроки. Для мешканців громади, так само це буде і комерційна складова", – говориь голова Щербанівської громади Ігор Процик.

фото: Суспільне Полтава Спорткомплекс у селі Розсошенці

На будівництво та облаштування спорткомплексу витратили понад 55 мільйонів гривень. Більше 44 мільйонів із них – з державного бюджету, решта – гроші громади.

"Практично все зроблено. Є маленькі, може, недоліки якісь, які будуть виявлені в процесі експлуатації. Є проблема з укладенням договорів по газу, по електроенергії і так далі", – додає Ігор Процик.

За словами Ігоря Процика, через це басейн досі не запрацював. Відкрити його планують навесні.

фото: Суспільне Полтава Басейн у спорткосплексі

5 листопада минулого року голові громади повідомили про підозру за частиною другою статті Кримінального кодексу "Службова недбалість". За це передбачено позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, повідомив Суспільному прокурор Дмитро Дорогейко.

"Було встановлено, що в серпні 2019-го року сільський голова уклав з полтавським товариством договір підряду на будівництво басейну. У подальшому, не перевіривши наявність обладнання та устаткування, підписав два акти виконаних робіт, внаслідок чого за не виконані роботи перераховано 2,5 мільйони гривень", – говорить прокурор Дмитро Дорогейко.

фото: Суспільне Полтава Басейн у спорткомплексі

"Мене звинувачують в тому, що обладнання немає – воно є. Тим більше, ми замовили будівельно-економічну експертизу ще минулого року. Ще не було судового процесу, ще не було підозр. Для того, щоб я також розумів – правильно збудований (басейн – ред.), цільово використані кошти, освоєні кошти, не освоєні кошти", – каже голова Щербанівської громади Ігор Процик.

Цю справу мають розглянути у суді. Підготовче засідання запланували на 24 січня.

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