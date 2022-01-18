На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 767 мешканців області. Це на 395 більше, аніж днем раніше. Одужали 275 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували сім.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 19 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 117 671 вінничанин. З них одужали 109 151 людина. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 263 мешканці області.

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 585 006 вінничан. Другою дозою вакцинувалися 548 785 людей. Бустерною дозою – 5 721 особа. Додатковою дозою – 145.

Суспільне Вінниця

В Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на коронавірус, з них майже 2,5 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 163 людей. Понад 85 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 780 903 особи;

одужало – 3 567 336 осіб;

летальних випадків – 98 712;

проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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