На Херсонщині Геройський солезавод продали на аукціоні

На Херсонщині завершили приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства "Геройське дослідно-промислове підприємство".

Про це йдеться на сторінці Фонду державного майна України у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі у Facebook.

Об'єкт купила юридична особа ТОВ «ГРИН-ГРУП». Ціна продажу об'єкта - 52 млн 848 тисяч гривень.

Як йдеться у повідомленні, виконання умов договору купівлі-продажу підприємства регіональне відділення фонду держмайна контролюватиме до їх повного виконання.

Що відомо

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Геройське дослідно-промислове підприємство" розташований на березі Дніпровського лиману на відстані 70 км від районного центру – м. Гола Пристань.

Основним видом діяльності підприємства є видобуток солі кухонної харчової осадочної, отриманої шляхом випарювання з води Чорного моря у відкритих осадових басейнах.

Виробничі потужності об’єкта – це гідротехнічні споруди (підготовчі та садкові басейни, канави, шлюзи тощо) на ланцюзі озер, заповнених водою Ягорлицької затоки Чорного моря.

Солезавод у Геройському на Херсонщині виставили на продаж. Підприємство видобуває сіль на 15 озерах. За рік на заводі в середньому видобувають 5-6 тисяч тонн солі.

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