Тварин, якими опікується "Дім Сірка" в Івано-Франківську, припинили приймати у ветеринарних клініках міста. Організація заборгувала закладам за лікування собак та котів, розповіла Суспільному директорка "Дому Сірка" Наталія Когут.

За її словами, загальна сума боргів зараз становить майже пів мільйона гривень. Найбільше грошей тут щомісяця витрачають на лікування хворих тварин, яких підкидають до притулків місцеві жителі.

Фото: Суспільне Карпати Найбільше грошей "Дім Сірка" витрачає на лікування хворих тварин, яких підкинули

В одному з притулків "Дому Сірка", що розташований у селі Вовчинець Івано-Франківської громади, живуть 10 тварин. Минулого тижня їх було більше, розповідає Наталія Когут. За її словами, нещодавно до притулку підкинули тварин, хворих на парвовірусний ентерит. Це інфекційне захворювання може вбити собаку за лічені дні, якщо їй оперативно не допомогти. Саме тому, каже Наталія Когут, за останній місяць зріс борг у ветклініках.

"Доба лікування такої тварини в середньому коштує 2 400 грн. Її потрібно лікувати від семи до десяти днів. А за добу ми відправляємо у ветклініку щонайменше п'ять тварин (з таким захворюванням — ред.). За добу сума може бути 10 тис. грн. І ми не рахуємо ще тварин, яких скеровуємо, якщо їх знайшли люди чи поліція, або тварин, які потрапили під автомобіль. Тобто в середньому у клініку може потрапляти від 10 до 12 тварин за добу", — розповідає Наталія Когут.

Фото: Суспільне Карпати Доба лікування хворої на паровірусний ентерит тварини у середньому коштує 2 400 грн.

Гарбузик, Ладуся, Кефірчик — так звати мешканців притулку у Вовчинцях. Тут на перетримці перебувають здебільшого травмовані або хворі коти та собаки, які не можуть вижити на вулиці. Волонтерка "Дому Сірка" Марина Посмах розповідає, що цих тварин хочуть віддати у добрі руки.

У притулку живе місячна вівчарка із вродженими вадами зору. Марина Посмах каже, що цуценя — грайливе та нічим не відрізняється від інших собак.

"Немає ніякої перешкоди, головне — любов та турбота. Тварина звикає до ласки, вона знає, куди їй іти. Хто не знає, що мої собачки є сліпі, не можуть навіть здогадатися про це. Особливого догляду для сліпих собак немає. Їх потрібно так само вигулювати три або два рази у день. Вони терплять до вигулу, їдять ту саму їжу", — розповідає Марина Посмах.

Фото: Суспільне Карпати Гарбузик, Ладуся, Кефірчик — так звати мешканців притулку у Вовчинцях

У вихідні 15-16 січня вісім собак знайшли своїх господарів. Але цього — замало, каже Наталія Когут, бо зараз лише у притулку в Калуші перебувають майже 400 собак. На їхнє утримання та лікування волонтери витрачають гроші, тому борги благодійної організації зростають щомісяця.

Фото: Суспільне Карпати У притулках також не вистачає корму, дров і соломи для тварин

"Чомусь у Калуші тваринок важко прилаштувати. Якщо у Франківську ми за кілька місяців роздали понад 50, то у Калуші — дуже низька статистика. І тварин тільки більшає, тому що їх туди звозять мішками, коробками, підкидають під притулок. Тварина тільки день-два перебуде на території притулку і набирається інфекцій. Тоді починається дороге лікування", – розповідає Наталія Когут.

З її слів, у притулках також не вистачає корму, дров і соломи для тварин.

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