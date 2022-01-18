У Києві через негоду низка літаків не змогли приземлитися у столичному Міжнародному аеропорту “Київ” у Жулянах. Їх спрямували до львівського аеропорту. Про це повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів”.

Йдеться про рейси з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса і Рима. Усі пасажири, які прибули до Львова, пересіли у автобуси та вирушили до Києва, повідомили у львівському аеропорту.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі столичного Міжнародного аеропорту “Київ”.

Ті літаки, які перебували у повітрі, через погодні умови не змогли приземлитися і полетіли до Львова. Ті ж рейси, які ще не вилетіли, відмінили й перенесли.

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Що відомо

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що 18 січня в Україні очікується сильний вітер, який становитиме потенційну небезпеку для населення та інфраструктури.

Останніми днями в Україні спостерігається сильний вітер. Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також вітер повалив стовп, який пошкодив близько десяти автівок.

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