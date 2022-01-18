У Василівському історико-архітектурному музеї-заповіднику "Садиба Попова", що в Запорізькій області, вперше провели екскурсії у кімнатах, що були зачинені протягом 30 років.

Разом з екскурсантами садибою прогулялась і кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова.

Кімнати музею, що були закриті для відвідування з часу заснування, відкрили напередодні всесвітнього дня музейного селфі, яке відзначають 19 січня. Відвідувачі у складі мінігруп із п'яти-семи осіб оглянули Північний, Східний та Західний флігелі, а також стайні та каретну.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Всі будівлі зроблені у різних архітектурних стилях. Еклектика була досить популярною наприкінці 19-го століття. Наприклад, гостьові будиночки — флігелі Північний та Східний, як і сам палац — вони побудовані у псевдомавританському стилі з елементами неоготики. До самого комплексу виходили й господарські споруди — це каретна і стайня, які побудовані в архітектурному стилі Північної Італії з елементами псевдоруського стилю", — розповіла зберігачка фондів "Садиби Попова" Вікторія Богданова.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вікторія Богданова

Зведений наприкінці 19-го століття, Василівський музей-заповідник “Садиба Попова” має статус пам’ятки історії та архітектури місцевого значення. Однак, за словами директорки музею-заповідника Анна Головко, організувати постійні екскурсії у частині старовинних споруд неможливо, через їхній аварійний стан.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анна Головко

"У деяких місцях ці будівлі навіть небезпечні для відвідування. На сьогодні “Садиба Попова”, як ніякий інший музей, потребує уваги, допомоги у тому, щоб зберегти її та відновити", — наголосила Ганна Головко.

На тому, що необхідно доглядати за будівлею, наголошують і відвідувачі:

"Ми сподіваємося, що держава буде й надалі захищати такі пам’ятки, і нам буде що показати нашим дітям, онукам і правнукам", — зазначила Анна Жовнірчик.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Дуже важливо, щоб звертали увагу на це не тільки місцеві органи влади, а й вся спільнота України, тому що це — наша пам’ять, це наша краса, яку ми повинні не тільки зберегти, а й нести світові", — вважає відвідувачка Тетяна Сізінцева.

Фото: Суспільне Запоріжжя

На відновлення замкового комплексу, крім коштів із місцевого та державного бюджетів, необхідно залучати й грантові, а також кошти меценатів, каже депутат запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він додав, що під час сесії облради наприкінці лютого проєкти щодо "Садиби Попова" можуть бути включені до програм розвитку культури та туризму.

Фото: Суспільне Запоріжжя Аскад Ашурбеков

"Вже є висновки спеціалізованих експертиз — історичної, історико-культурної. Починається етап формування проєктно-кошторисної документації (ПКД). Тобто це — перший етап, потрібно подавати бюджетні запити на формування й підготовку ПКД. І вже після створення ПКД буде виділення, або невиділення грошей на конкретні реставраційні роботи. Тобто на наступній сесії, при позитивному сценарії, ми можемо підтримати розробку ПКД на реставрацію тих чи інших ділянок “Садиби Попова”, —зауважив Аскад Ашурбеков.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Співробітники музею планують розвивати на території замкового комплексу комерційну інфраструктуру. Адже через Василівку пролягає траса до Азовського моря і відпочивальники не рідко заїжджають до музею.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"На жаль, у нас сьогодні немає місця, де можна було б відпочити. І ми хочемо направити свою роботу на розвиток інфраструктури, сувенірної продукції, щоб люди могли тут зупинитися й відпочити на декілька годин протяжно в часі", — розказала завідувачка науково-екпозиційного відділу "Садиби Попова" Олена Шевченко.

За словами директорки Анни Головко, наразі співробітники музею готують документи щоб взяти участь у державній програмі “Велика реставрація”.

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