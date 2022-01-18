На поповнення книжкового фонду сучасною українською літературою для 17 бібліотек у Роздільнянській територіальній громаді виділили 100 тисяч грн, сказала директорка Роздільнянської публічної бібліотеки Олена Колопенюк. За останні декілька років ніяких коштів з місцевого бюджету на закупівлю книжок не виділяли. Про це кореспондентам Суспільного розповіла працівниця бібліотеки, що у селі Бурдівка Одеської області, Олена Іванова.

У бібліотеці Олена Іванова працює 34 роки. За цей час жінка назбирала 8,5 тисяч книг для дітей та дорослих. Розповіла, вона самостійно щомісяця привозить 60 нових видань. Їх бере з сусідньої бібліотеки на певний час.

Суспільне Одеса Бібліотека у селі Бурдівка Роздільнянської ОТГ

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса Бібліотека

"Фонд оновлюється, але повинна сказати, що минулого року на бібліотеку я отримала нових книжок 5 штук – це дуже погано. Деякі книжки читачі дарують для бібліотеки. Жінки люблять читати пригодницькі й любовні романи. І вже все перечитали з такої категорії. І що я роблю? Є замовлення, я їду в Роздільну і відбираю книги та везу їх сюди. Ось такий вихід, аби не втрачати свого читача", − розповіла бібліотекарка.

Суспільне Одеса Бібліотекарка Олена Іванова

За словами жінки, 60% книг, які наразі є у бібліотеці, надруковані за радянських часів російською мовою. Наразі, каже, немає альтернативи, аби їх повністю замінити. Додала, журнали для дітей у цій бібліотеці не оновлювали з 2017 року.

"Це в основному художня література письменників радянського періоду. Куди ж я їх подіваю?! Потреба в них теж є, читають і такі книги. Раз на рік студенти, які навчаються, приходять і просять Маркса "Капітал". Чому таке бажання його почитати, я не знаю", − ділиться жінка.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Загалом бібліотеку відвідують 60 людей з 800 мешканців села. Це єдине місце у населеному пункті, де можна взяти книгу дорослим та позашкільну літературу для дітей. За словами Олени Іванової, наразі вони очікують, коли всередині зроблять опалення, встановлять комп’ютерний стіл та закуплять сучасну українську літературу, на яку є великий попит.

"З дитинства я ходжу в бібліотеку. З першого класу і по сьогодні. Беру книгу собі й дітям своїм, меншому сину. Старший поїхав служити також з книжкою. Є діти, які не мають змоги прочитати щось в телефоні. Вони йдуть сюди брати, що їм потрібно. Навіть шкільну програму", − розповіла відвідувачка бібліотеки Юлія Грицало.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

За 19 років на оновлення фонду бібліотек кошти виділяли два рази, розповіла директорка Роздільнянської публічної бібліотеки Олена Колопенюк.

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