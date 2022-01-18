Звільнений депутатами міський голова Лебедина знову скликає сесію міськради

На сайті Лебединсьої міської ради, що на Сумщині, опублікували розпорядження про скликання чергової 21 сесії міськради. Призначили його на 28 січня на 10.00. Депутати у Лебедині не збиралися на пленарні засідання з 29 вересня - дня, коли вони проголосували за відставку міського голови Олександра Бакликова.

У розпорядженні на розгляд сесії винесені питання щодо економічного і соціального розвитку Лебединської міської тергромади та програми реформування і розвитку ЖКГ. Також планується прийняття бюджету Лебединської громади на 2022 рік. Бо ж нині Лебедин – одне з міст області, яке увійшло у новий рік без затвердженого бюджету.

Що відомо

5 січня адмінсуд Сум почав розглядати справу про оскарження рішення депутатів про дострокове припинення повноважень міського голови. На засіданні Олександр Бакликов сказав, що була порушена процедура припинення його повноважень. Сесію мав відкривати та вести він, а не секретар міськради Дмитро Коваленко. Також у порядку денному не було питання та завізованого документа про його зняття. На думку секретаря міськради Дмитра Коваленка, рішення депутатів правомірне.

За дострокове припинення повноважень голови Лебедина Олександра Бакликова депутати проголосували 29 вересня 2021 року. Рішення підтримали 32 депутати, які були присутні на сесії, з 34 (за списком).

30 листопада 2021 року в Лебедині вчетверте, протягом двох місяців, не відбулася сесія міськради. Причина – жоден з депутатів на неї не прийшов. Усе через "двовладдя": зараз в Лебедині двоє людей вважають себе керівниками міста: чинний міський голова і секретар ради.

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