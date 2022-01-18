За останній тиждень в Одеській області на 49,9% зросла захворюваність на грип та ГРВІ. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Діти почали хворіти на 42% частіше у порівнянні з минулим тижнем, доросле населення – на 59,8%. До лікувальних закладів госпіталізували 505 хворих. Це в 1,3 раза більше, ніж на минулому тижні.

Наразі захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться в межах сезонних коливань і не перевищує епідемічний поріг. В Одеській області зафіксували циркуляцію вірусів грипу типу А.

За даними центру, з початку сезону в регіоні вакцинували проти грипу 4 152 людини, з них медичних працівників – 1 387.

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