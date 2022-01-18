У Запоріжжі 12 команд військовослужбовців змагаються у чемпіонаті з мініфутболу

12 команд військовослужбовців протягом двох днів, 18 та 19 січня, у Запоріжжі розіграють нагороди чемпіонату з мініфутболу оперативного командування “Схід”.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін, який побував на відкритті змагань 18 січня.

Змагання серед представників військових частин та установ Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей сьогодні розпочались у спортивному комплексі “Мотор-Січ”.

Заступник військового комісара Запорізького обласного центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Якунін розповідає, що минулого року змагались 19 команд, цього року їх лише 12.

Фото: Суспільне Запоріжжя Андрій Якунін

У цьому році трошки менше команд з'їхалося. Мабуть, дещо слабші команди вирішили не приїжджати й це не говорить про те, що буде менше боротьби, навпаки буде більше боротьби. Адже залишилися лише ті команди, які будуть змагатись за перші місця".

Капітан команди 17 окремої танкової бригади Богдан Федота каже: приїхали до Запоріжжя у гарній формі та готові поборотись за призові місця:

"Наша команда щорічно бере участь у таких змаганнях. Щорічно приходять нові хлопці. Посилюємося. Взагалі футбол, футзал, мініфутбол розвивають і стимулюють нас підвищення свого рівня фізичної підготовки. Це командна гра, вона зближує нас, як на полі, так і за її межами", — каже капітан команди.

Фото: Суспільне Запоріжжя Богдан Федота

За словами Андрія Якуніна першого ігрового дня відбулись зустрічі у підгрупах. Чвертьфінальні матчі, півфінали та фінал чемпіонату заплановано провести у спортивному комплексі “Мотор-Січ” 19 січня.

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