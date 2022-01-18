Зранку 18 січня на трасі в Мелітопольському районі Запорізької області сталася аварія, у якій загинуло подружжя.

Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.

Близько пів на дев'яту ранку на 487-му кілометрі траси "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" зіткнулися автомобілі ЗАЗ TF698P та SKODA.

Згідно із попередніми висновками слідчо-оперативної групи, кермувальник ЗАЗу їхав у бік смт Приазовське. Через слизьку дорогу, він не впорався з керуванням й автомобіль опинився на зустрічній смузі, де зітнувся зі "Шкодою".

54-річний чоловік та його 45-річна дружина, які їхали у ЗАЗі, від отриманих травм померли на місці ДТП.

Поліція відкрила справу за статтею про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" ККУ.

Правоохоронці з'ясовують всі деталі трагічного випадку та просять очевидців, зокрема тих, хто мають записи стосовно цього ДТП на відеореєстраторах, звернутися до поліції за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber