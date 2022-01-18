У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад дві тисячі людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 2 029 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 638.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 743 людей:
- Pfizer-BioNTech – 575 людей,
- CoronaVac – 86,
- Moderna – 76,
- AstraZeneca – 6,
Другою дозою імунізували 1 057 людей:
- Pfizer-BioNTech – 874,
- Moderna – 84,
- CoronaVac – 63,
- AstraZeneca – 36.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 229.
Станом на 16 січня в області першою дозою щепили 283 603 людей, що складає 31,52% населення області. Другою дозою імунізували 268 913 людей, додатковою – 81, бустерною – 1549.
Що відомо
- Загалом в області виявили 122 573 випадків інфікування коронавірусом, 116 111 людей одужали, а 3 059 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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