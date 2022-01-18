У середмісті Херсона на Водохреща перекриють рух транспорту

19 січня в Херсоні з 12:00 до 12:30 перекриють рух транспорту, у тому числі пасажирського. Це пов’язано із хресною ходою.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Рух транспорту перекриють від Свято-Духівського кафедрального собору за маршрутом: вулиця Воронцовська – вулиця Соборна – проспект Ушакова – площа ім. Ю.Тутушкіна.

Також, у повідомленні написано, що цього дня у 28 населених пунктах Херсонщини відбудеться понад 50 масових заходів, у 5 містах та селищах відбудеться хресна хода до місць масового купання. Таких запланували – 22.

У цих масових заходах візьмуть участь поліцейські, рятувальники та медики.

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