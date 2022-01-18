Вода у Південному Бузі є придатною для купання. Результати аналізів

Вода у Південному Бузі, за результатами досліджень проведеними обласним лабораторним центром, є придатною для купання на Водохреща. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради.

"Стан водойми відповідає санітарним вимогам та є придатною для всіх видів водокористування населення, практично без будь-яких обмежень, зокрема для купання", - написали у міській раді посилаючись на лабораторні дослідження.

Що відомо

У Хмельницькому до свята Водохреще або Богоявлення облаштують п'ять місць для традиційного занурення у крижану воду.

Перед зануренням в ополонку за дві години ситно поїжте – організму потрібні ресурси для обігріву. Але в жодному разі не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння! Візьміть із собою ковдру чи рушник, на який можна встати при роздяганні, та додаткові рушники для того, аби добре витертися після купання. Бажано, щоб одяг був максимально зручним і ви могли швидко одягтися після виходу на берег.

за дві години ситно поїжте – організму потрібні ресурси для обігріву. Але в жодному разі не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння! Візьміть із собою ковдру чи рушник, на який можна встати при роздяганні, та додаткові рушники для того, аби добре витертися після купання. Бажано, щоб одяг був максимально зручним і ви могли швидко одягтися після виходу на берег. Перед заходом у воду зробіть зарядку, побігайте і пострибайте, аби розігріти тіло. Для занурення обов’язково вибирайте ополонку, де є обладнаний спуск до води, щоб не підсковзнутися і щоб можна було легко та швидко вийти з крижаної води. Пам’ятайте, що купатися слід виключно в присутності медичної та рятувальної служби.

Заходьте у воду в середньому темпі. Якщо йти занадто повільно, можна встигнути серйозно обморозитися, якщо дуже швидко – це може викликати різкий підйом тиску. Задля власної безпеки не стрибайте і не пірнайте різко у воду. Коли зайдете по коліна, вмийтеся і продовжуйте занурення. Водночас стежте за тим, аби дітлахи не купалися у холодній воді без нагляду дорослих.

Пам’ятайте, що перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо. Після виходу відразу розітріться рушником, тепло одягніться і випийте теплого чаю.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради застерігає: