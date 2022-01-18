Залу для вільної боротьби дитячо-юнацької спортивної школи №8, що на вул. Героїв оборони, почали ремонтувати у 2021 році. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

У школі проводять заняття з вільної боротьби, боксу, дзюдо, плавання, волейболу та сумо. Загалом там займаються 376 дітей. З ними працюють 16 тренерів.

Ремонтні роботи зали розпочали в ІІ півріччю 2021 року. Там обробили стіни та стелю, облаштували нову підлогу, частково провели заміну систем опалення та освітлення.

Одеська міська рада Початок ремонтних робіт у спортивній залі

Одеська міська рада

Одеська міська рада Готова зала

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Одеська міська рада

Будівлю для занять спортом звели у 1979 році. Від тоді, за інформацією міської ради, жодного ремонту там не проводили.

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