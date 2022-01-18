Залу для вільної боротьби дитячо-юнацької спортивної школи №8, що на вул. Героїв оборони, почали ремонтувати у 2021 році. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У школі проводять заняття з вільної боротьби, боксу, дзюдо, плавання, волейболу та сумо. Загалом там займаються 376 дітей. З ними працюють 16 тренерів.
Ремонтні роботи зали розпочали в ІІ півріччю 2021 року. Там обробили стіни та стелю, облаштували нову підлогу, частково провели заміну систем опалення та освітлення.
Одеська міська рада
Одеська міська рада
Одеська міська рада
Одеська міська рада
Одеська міська рада
Одеська міська рада
Будівлю для занять спортом звели у 1979 році. Від тоді, за інформацією міської ради, жодного ремонту там не проводили.
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