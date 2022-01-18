Криворізькі волонтери благодійної платформи “Компас” у рамках акції “Пакет добра” зібрали подарунки для учнів гімназії №56 з інтернатним відділенням — дітей з особливими освітніми потребами та дітей з сімей незахищених верств населення. Загалом це 271 вихованець.

Виконувачка обов’язків директора гімназії Тетяни Кисла каже: у відповідь діти можуть написати волонтерам слова вдячності.

“Шість років ми вже спілкуємося з цією активною групою людей. Дуже приємно, коли зараз на презентації фотографії благодійників, які роблять для наших дітей радість, бачиш серед них обличчя своїх випускників. Тобто дітей, які вже стали дорослими людьми і вже зі своїми родинами формують пакети. Це підтверджує істину, що якщо сієш добро, то воно проростає”, - говорить жінка.

Подарунок збирають для конкретної дитини

Акцію "Пакет добра" проводять вже вшосте, до неї могли долучитися всі охочі. Для цього збирали солодощі, іграшки та інші речі для дітей, що проживають в інтернатах Кривого Рогу.

Кожного року, каже співзасновниця акції Ірина Полянська, збирають від 500 до 600 таких подарунків. Цьогоріч зібрали 600 пакетів.

Для охочих допомогти створили список рекомендованих подарунків для дітей різної вікової категорії. Всі пакунки вийшли різноманітними, адже волонтери збирали їх на власний розсуд.

“Пакет добра він персональний, це не безлика якась коробка або ящик, зібраний якимось там пакувальником на заводі. Це крафтовий пакет, зроблений руками волонтерів. Ми роздаємо імена дітей і людина, яка хоче взяти участь, бере конкретне ім'я, розуміє вік цієї дитини, намагається продумати, щоб ця дитина хотіла отримати, як би це виглядало, передбачити її реакцію і так далі”, - розповідає співзасновниця акції.

Суспільне Дніпро "Пакети добра" вручили вихованцям гімназії №56 з інтернатним відділенням

За словами Ірини Полянської, таким чином хотіли привернути увагу до проблеми сирітства. Залучити якомога більше людей до подібних проєктів та знайти охочих стати наставником для дитини.

Волонтери і наставники

“Наставництво - це така форма допомоги дітям, державна, офіційна. Коли один дорослий допомагає, бере участь у житті однієї конкретної дитини. Він проходить навчання. Однією дитиною займається, може брати її до себе у вихідні. Дитина розуміє, що це не опіка, не усиновлення», - говорить жінка.

До організації входять 35 волонтерів та 15 наставників. Одна з них, Юлія Бондаренко, кожного року бере участь у акції «Пакет добра». Подарунки збирала разом зі своєю донькою.

3 роки тому жінка стала наставницею для дівчинки Софії, з якою познайомилась у таборі для сиріт.

“Перший контакт мабуть і стався на “Пакеті добра”. Дізналась про таку форму турботи про дітей в інтернатах. Всиновлення - це занадто для мене, а наставництво, просто стати старшим другом для дитини – мені було посильно. Зустрілася з дівчинкою 13- річною на той момент. Потоваришували з нею. Власне, вона сама сказала, що хотіла б, щоб я була її наставницею”, - каже волонтерка-наставниця.

Ще 329 “Пакетів добра” волонтери благодійної платформи "Компас" найближчим часом розвезуть учням інших інтернатів Кривого Рогу.

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