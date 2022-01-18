У міськраді назвали причини обвалу стелі у харківському метро

Причинами обвалу стелі у вестибюлі на станції метро "Майдан Конституції" 12 січня стали надмірне накладання шару тинькування без зв'язної сітки, перепад температур та вібрація.

Такого висновку дійшли у комунальному підприємстві "Харківський метрополітен" за результатом обстеження стелі станції, зведеної у 1975 році, повідомили 18 січня у Харківській міськраді. На 120 кв. м тинькувальної поверхні було лише 20 кв. м зв’язної сітки.

"З огляду на це, найбільш вірогідною причиною виникнення надзвичайної події стало надмірне накладання шару тинькування без зв’язної сітки, а також перепад температурних режимів та вібрація", — зазначають у міськраді.

Юрій Сидоренко/Facebook Стеля у вестибюлі станції "Майдан Конституції" у день обвалу 12 січня

Після події у вестибюлі станції "Майдан Конституції" зняли пошкоджений шар, упорядкували мережі освітлення та пофарбували стелю. Також оглянули стелі в інших вестибюлях метро — загрози пошкодження не знайшли.

"Повне оздоблення стелі планується виконати найближчим часом – після проведення процедур закупівлі необхідного матеріалу", — повідомили в мерії.

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