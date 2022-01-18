У Кропивницькому працівники поліції за допомогою чат-бота затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики. Про це Суспільному розповів речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк.

За словами Дмитра Попершняка, повідомлення до поліції на чат-бот Drug Hunters надійшло о 02:00 ночі від місцевого жителя. Чоловік повідомив, що на вулиці Євгена Тельнова він помітив невідомого, який дивно себе поводив та щось ховав.

Схожу за описом людину поліцейські виявили на вулиці Вокзальній протягом години. Він зізнався, що має при собі заборонені речовини. Під час перевірки поліцейські виявили у чоловіка 18 згортків із речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Виявлені згортки вилучили для проведення експертизи.

За такі дії 27-річному кропивничанину загрожує покарання у вигляді тримання під вартою до восьми років.

Що відомо

2 квітня 2021 року поліція Кіровоградської області запустила чат-бот AntiDrugKropBot із протидії наркозлочинності. Про це розповіла речниця поліції в регіоні Віталіна Бевзенко .

Скориставшись програмою, містяни можуть анонімно повідомити про наркозлочини, надавши текстову, фото- чи відеоінформацію, отримати консультацію та контакти ”телефону довіри”.

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