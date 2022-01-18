Наслідки негоди: у місті на Волині кілька вулиць — без світла

Кілька вулиць у Ковелі залишилися без електропостачання через негоду. Світло зникло 17 січня о 22:00, – розповів Суспільному головний інженер Ковельської філії ПрАТ "Волиньобленерго" Анатолій Дарчик.

Наслідки аварії частково вдалось ліквідувати. 18 січня роботи над відновленням електропостачання у Ковелі продовжуються.

Зі слів інженера, світло зникло на вулиці Варшавській та прилеглих вулицях. В основному там знаходяться офісні приміщення та підприємства.

"Світло там вдалось частково відновити за півтори години після аварії, роботи продовжили вранці, 18 січня. Нині на цій вулиці без світла залишилося 6-7 домогосподарств. В післяобідню пору плануємо відновити електропостачання", — говорить Анатолій Дарчик.

Частково світла не було також на вулиці Модеста Левицького та поблизу Ковеля, у селі Вербка. Нині там відновили електропостачання.

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