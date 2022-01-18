17 січня двох жителів Херсонської області ошукали телефонні шахраї на 40 тисяч гривень. За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

83-річній жінці зателефонував чоловік, назвався її сином і сказав, що потрапив у біду. Тож йому терміново потрібні гроші. Жінка зібрала усі свої заощадження і особисто передала 30 тисяч гривень незнайомцю, який чекав на неї біля квартири. Лише після того заявниця перетелефонувала сину і дізналась, що ні в яку біду він не потрапляв.

Того ж дня пенсіонеру з Дар'ївки подзвонив нібито «лікар» і сказав, що його син потрапив у ДТП і йому терміново потрібні гроші на операцію. Чоловік, не замислюючись, перерахував на банківський рахунок 10 тисяч гривень. Потім передзвонив сину та зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Наразі поліція встановлює осіб, причетних до цих шахрайських дій.

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