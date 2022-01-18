Одеські фехтувальники стали призерами чемпіонату України

Спортсмени Одеси зайняли призові місця на Всеукраїнських змаганнях з фехтування на шаблях. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Змагання відбулися 15 - 16 січня в столиці України. У них взяли участь юніори з Києва, Одеси, Миколаєва, Черкас, Нетішина та Вишневого.

Одеську область представили вихованці дитячо-юнацької спортивної школи №13. Вони зайняли призові місця в командному заліку:

Ростислав Кучеренко – 2 місце;

Максим Семенов – 2 місце.

Фехтувальників підготували до змагань тренери Олександр Васютін та Нікіта Столбунов.

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