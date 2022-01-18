COVID-19 на Запоріжжі: 187 випадків за добу та п'ять летальних

За минулу добу, 17 січня, в Запорізькій області виявили 187 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли п'ять пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 26.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

У регіоні станом на 18 січня продовжують лікуватись 1 369 пацієнтів.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 184 064 мешканці, з них одужали 177 255, загальна кількість померлих – 5 437.

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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Станом на 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років. Станом на січень 2022 року проти коронавірусу вакцинувалися вже 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

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