У Києві — 972 нових випадки COVID-19

Станом на ранок 18 січня столичні медики підтвердили 972 нових випадки COVID-19, через ускладнення захворювання померли шестеро людей.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"+972 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 346 228)", — написав він на своїй сторінці у Facebook.
За словами мера, за добу захворювання підтвердилось у 562 жінок віком від 18 до 95 років, 345 чоловіків віком від 18 до 85 років, а також 65 дітей і підлітків віком від 4 місяців до 17 років.
"Найбільше випадків захворювання виявили Дарницькому (196), Солом’янському (147) та в Оболонському (100) районах", — повідомив Кличко.
У столичних лікарнях за добу опинився 51 хворий на коронавірус, ще 61 людину шпиталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. При цьому протягом 17 січня COVID-19 призвів до смерті шести мешканців Києва. Загальна кількість смертельних випадків, зафіксованих у столиці, сягнула 8377.
Подолати хворобу протягом доби змогли 627 киян. Загалом COVID-19 перенесли вже 327 892 мешканців столиці.
Що відомо
- За добу 16 січня столичні медики виявили 510 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли семеро людей.
- Станом на ранок 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на COVID-19, 1125 пацієнтів опинились у лікарнях.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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