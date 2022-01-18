У Києві — 972 нових випадки COVID-19

Станом на ранок 18 січня столичні медики підтвердили 972 нових випадки COVID-19, через ускладнення захворювання померли шестеро людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"+972 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 346 228)", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами мера, за добу захворювання підтвердилось у 562 жінок віком від 18 до 95 років, 345 чоловіків віком від 18 до 85 років, а також 65 дітей і підлітків віком від 4 місяців до 17 років.

"Найбільше випадків захворювання виявили Дарницькому (196), Солом’янському (147) та в Оболонському (100) районах", — повідомив Кличко.

У столичних лікарнях за добу опинився 51 хворий на коронавірус, ще 61 людину шпиталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. При цьому протягом 17 січня COVID-19 призвів до смерті шести мешканців Києва. Загальна кількість смертельних випадків, зафіксованих у столиці, сягнула 8377.

Подолати хворобу протягом доби змогли 627 киян. Загалом COVID-19 перенесли вже 327 892 мешканців столиці.

Що відомо

За добу 16 січня столичні медики виявили 510 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли семеро людей.

Станом на ранок 18 січня в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на COVID-19, 1125 пацієнтів опинились у лікарнях.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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