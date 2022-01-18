COVID-19 на Миколаївщині: за добу виявили 148 нових випадків, померли дві людини

Протягом минулої доби сімнадцятого січня на території Миколаївської області зафіксували 148 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 117 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли дві людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили на території громад Миколаївщини — 64. У Миколаєві зареєстрували 52 нові випадки, у Первомайську — 18, в Южноукраїнську — сім, в Очакові — чотири, у Вознесенську — три. Захворіли 20 дітей до 18 років.

За весь період пандемії в області зафіксували 117 234 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 158 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 111 994 людини.

Протягом доби сімнадцятого січня зареєстрували два летальні випадки, викликані перебігом COVID-19. Шістнадцятого січня смертей від наслідків коронавірусу не фіксували.

"Серед померлих одна людини з Миколаєва, одна людина померла на інших адміністративних територіях області. За віковими категоріями померлі належать до таких груп: 70-79 років — одна людина, 80-89 — одна людина", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 18 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 402 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 32 людини, з яких чотири вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає — 23,7 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 350 нових випадків коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли 18 людей. У Херсонській області — 58 нових випадків за добу та три смерті від наслідків COVID-19.

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