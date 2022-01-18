Зіткнення легковика та маршрутки у Рівному. Що відомо про ДТП з травмованими

У Рівному в понеділок, 17 січня, кросовер зіткнувся з маршруткою. В результаті ДТП травмувалися двоє людей, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Інцидент стався на перехресті вулиць Олени Теліги – Дубенської близько 20:00 години.

"Водій автомобіля Skoda Kodiaq, 66-річний рівнянин, виїжджав із другорядної дороги на головну. Він не надав переваги в русі та зіткнувся з маршруткою", – розповіла спеціалістка пресслужби Нацполіції області Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція області

У ДТП травмувалася 49-річна пасажирка маршрутки. Вона отримала забої, медики попередньо діагностували в неї струс головного мозку та ушпиталили до лікарні. 66-річного кермувальника кросовера після надання допомоги відпустили, – додали у пресслужбі Нацполіції області.

Фото: Нацполіція області

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. У водіїв відібрали зразки крові.

Фото: Нацполіція області

За фактом ДТП у поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає:

штраф від трьох до дев'яти тисяч гривень;

виправні роботи до двох років;

арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років або без такого.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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