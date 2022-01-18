У Чернівцях влаштують допрем'єрний кінопоказ документального фільму "Свої: українці в Молдові". У фільмі через особисті історії людей розповідають про етнічних українців, які живуть в Молдові.

Про це повідомили на сторінці Резиденції молоді у Facebook.

Стрічка "Свої: українці в Молдові" є авторським фільмом виробництва Суспільного Буковина. Зйомки відбувалися у п'яти населених пунктах, де етнічні українці складають більшість населення.

Суспільне Буковина Один з героїв фільму — Василь Робота

Кінопоказ відбудеться 21 грудня о 17:00 в Резиденції молоді, що на вулиці Головній, 41. Вхід на подію безкоштовний, проте потрібно зареєструватися за посиланням. Також необхідно мати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від COVID-19.

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