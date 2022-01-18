На Хмельниччині затримали чоловіка, який намагався підкупити поліцейського. За гроші затриманий намагався відкупити свого меншого брата від кримінальної відповідальності за крадіжку.
Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.
"Нещодавно правоохоронці викрили 30-річного жителя Буковини на вчинені крадіжки. Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України - крадіжка.
Додають, старший брат вирішив "домовитися" з правоохоронцями.
"Посадовця поліції та пообіцяв 1000 доларів США за закриття кримінального провадження. Про таку пропозицію посадовець поліції розповів працівникам Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції", - повідомили у поліції.
33-річного чоловіка затримали відразу після надання ним хабаря.
Слідчі поліції готують чоловікові оголошення про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
За скоєну крадіжку молодшому з братів може загрожувати максимальне покарання до трьох років ув’язнення, а ось його старшому братові за підкуп службової особи — від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
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