На Хмельниччині затримали чоловіка, який намагався підкупити поліцейського. За гроші затриманий намагався відкупити свого меншого брата від кримінальної відповідальності за крадіжку.

Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.

"Нещодавно правоохоронці викрили 30-річного жителя Буковини на вчинені крадіжки. Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України - крадіжка.

Додають, старший брат вирішив "домовитися" з правоохоронцями.

"Посадовця поліції та пообіцяв 1000 доларів США за закриття кримінального провадження. Про таку пропозицію посадовець поліції розповів працівникам Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції", - повідомили у поліції.

33-річного чоловіка затримали відразу після надання ним хабаря.

Слідчі поліції готують чоловікові оголошення про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

За скоєну крадіжку молодшому з братів може загрожувати максимальне покарання до трьох років ув’язнення, а ось його старшому братові за підкуп службової особи — від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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