Опадів на Полтавщині не прогнозують

До кінця дня 18 січня на Полтавщині може йти невеликий сніг, 19 січня – опадів не прогнозують. Про це розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометцентру Наталія Задорожна.

За її словами, протягом 18 січня на Полтавщині температура повітря коливатиметься від 2 до 6 градусів морозу. На дорогах можлива ожеледиця. Крім того, прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

19 січня в області опадів не очікують. Температура повітря коливатиметься вночі від 5 до 10 градусів морозу, вдень – 3-6 градусів нижче нуля. Протягом дня можливі пориви вітру до 14 метрів за секунду, додала Наталія Задорожна.

За добу в області випало від 3 до 6 сантиметрів снігу.

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