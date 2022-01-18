В Чугуївському районі зіткнулися два рейсові автобуси.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Тернова вранці 18 січня, повідомляє поліція Харківщини. За її даними, троє пасажирів отримали синці та забиття.

Швидку на місце події викликали о 8:19, сказав Суспільному директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта. За його даними, внаслідок зіткнення автобусів маршрутами "Чугуїв-Васищеве" та "Чугуїв-Тернова", серйозних травм ніхто не отримав, до лікарні з місця ДТП нікого не забирали.

Обставини аварії з'ясовує слідча група.