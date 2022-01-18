Ожеледь на Миколаївщині. Чи забезпечили проїзд дорогами області

На Миколаївщині станом на 10:30 спостерігаються пориви вітру до 15 метрів за секунду. По області на дорогах ожеледиця.

Про це кореспондентам Суспільного розповів провідний синоптик Миколаївського гідрометеоцентру Роман Мурмило.

Як розповів Роман Мурмило, у середньому випав один сантиметр снігу. Покрив утворився не всюди, тому що вітром сніг переметало.

За словами речниці Служби автомобільних доріг Миколаївської області Маргарити Євтушенко, проїзд дорогами області забезпечений.

"За добу на дорогах області працювали 34 одиниці техніки та 45 працівників. Використали 297 тонн піщано-сольової суміші. Н-24 ("Миколаїв-Благовіщенське") почали обробляти від початку доби. До ранку були посипані дороги в різних куточках області", — розповіла Маргарита Євтушенко.

Задовільний стан доріг і по місту Миколаєву, — про це кореспондентам Суспільного розказав речник Комунального підприємства (КП) "Експлуатаційне лінійне управління автодоріг" Денис Барашковський.

"Станом на 9:30 по одному разу посипані 19 маршрутів – це всі магістралі та інші вулиці, що перебувають на балансі ЕЛУ. Від початку доби використана 71 тонна реагенту. На маршрутах працює дев’ять автомобілів та навантажувач на базі", — сказав Денис Барашковський.

За словами Барашковського, у зв’язку зі зниженням температури протягом дня посипатимуть мости та пішохідні переходи біля мостів.

Протягом всього дня 18 січня, за словами синоптика Романа Мурмила, температура знижуватиметься, на ніч по області очікують чотири – дев’ять градусів морозу.

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