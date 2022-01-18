Ожеледиця і шквальні пориви вітру. Погода у Вінниці

18-19 січня у Вінниці, за прогнозом Укргідрометцентру, буде ожеледиця і шквальні пориви вітру 15-20 м/c. Температура повітря коливатиметься у межах від 3° до -8°.

Як зазначають у вінницькій міськраді, з ранку комунальні служби посипають дороги, тротуари та двори протиожеледною сумішшю. Вінничан просять без нагальної потреби не виходити з дому.

Як розповів керівник Вінницького обласного центру з гідрометеорології Юрій Власов, 18 та 19 січня у Вінниці через сильні пориви вітру зберігається "жовтий" рівень небезпеки.

"Сьогодні, 18 січня, невеликий сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/c, пориви 15-20 м/c. Температура вдень близько нуля. Завтра, 19 січня, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/c, вночі пориви 15-20 м/c. Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла", – зазначив Юрій Власов.

Вінничанам нагадують, що за таких погодних умов варто не виходити з дому без нагальної потреби, особливо людям літнього віку. Адже такі сильні пориви вітру можуть призвести до обриву ліній електропередач та падіння гілок дерев. Водіям варто бути обережними на дорогах, не паркувати свої автівки біля дерев.

Сьогодні, починаючи з другої години ночі, дороги, тротуари, зупинки громадського транспорту посипають протиожеледною сумішшю, – каже начальник відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Вячеслав Хілінський.

"Просимо вінничан не залишати свої транспортні засоби вздовж доріг та на тротуарах, аби спецтехніка могла належним чином обробити дороги протиожеледними засобами", – каже Вячеслав Хілінський.

У департаменті житлового господарства розповіли, що у дворах багатоповерхівок двірники також з ранку посипали прибудинкові території протиожеледною сумішшю.

У Вінницькій області, через посилення вітру, рятувальники 9 разів виїжджали на місця, аби прибрати повалені дерева. Зокрема в Хмільницькому, Вінницькому районах та в м.Вінниці.

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