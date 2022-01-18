Коронавірус на Вінниччині: 372 нових випадки та понад 3 тисячі щеплених

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 372 мешканців області. Це на 178 більше, аніж днем раніше. Одужали 324 пацієнти. Летальних випадків зафіксували дев'ять.

Такі дані МОЗ України станом на ранок 18 січня.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно зафіксували у 116 904 вінничанина. З них одужали 108 876 людей. Від ускладнень цієї хвороби померли 3 256 мешканців області.

Щеплення від коронавірусу першою дозою вакцини зробили 583 981 вінничанин. Другою дозою вакцинувалися 547 184 людини. Бустерною дозою – 4 769 осіб. Додатковою дозою – 132.

В Україні підтвердили 8 558 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1125 пацієнтів госпіталізовано. Від ускладнення захворювання померли 188 людей. Понад 80 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 768 088 осіб;

одужало – 3 561 923 особи;

летальних випадків – 98 549;

проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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