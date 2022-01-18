На Закарпатті за добу виявили 230 випадків COVID-19

230 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 17 січня. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 370 пацієнтів одужали, п'ятеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 90 789 випадків COVID-19. 84 062 пацієнти подолали хворобу, 2 491 — померла.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 33%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 768 088 людей, 3 561 923 — одужали, 98 549 людина — померли.

Що відомо:

За добу в Україні підтвердили 8558 нових випадків захворювання на коронавірус;

Щепитися бустерною дозою можна в центрах вакцинації в Ужгороді;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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