Через негоду на Франківщині повністю знеструмлені три села, ще сім — частково

Через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу на Івано-Франківщині без електропостачання залишилися три села, ще сім населених пунктів — частково знеструмлені. Про це на Facebook-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

Станом на 8:30 18 січня електропостачання повністю відсутнє у селах Хом'яківка Тисменицької територіальної громади, Бистриця Поляницької громади та Зелена Пасічнянської територіальної громади.

Частково знеструмлені такі села: Лисець Лисецької територіальної громади, Нижнів Тлумацької громади, Луквиця Дзвиняцької громади, Луки Городенківської громади, Черник Пасічнянської громади, селище Войнилів Войнилівської територіальної громади та місто Тисмениця. Також є вимкнення в мережах 0,4 кВ.

"Найпоширенішими причинами аварійних ситуацій є обриви на лініях через падіння гілок та дерев на проводи та обриви електроліній через сильний вітер. На місцях аварій працюють бригади енергетиків, але синоптики прогнозують збереження складних погодних умов ще на кілька днів, що може уповільнити ліквідацію знеструмлень, а також спричинити нові аварійні ситуації", — йдеться у дописі.

Компанія закликає прикарпатців інформувати про обірвані електромережі та пошкоджені підстанції. Телефонні лінії компанії можуть бути перевантажені, тому можна писати на сторінку "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

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