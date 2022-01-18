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COVID на Харківщині: за добу виявили 678 випадків
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COVID на Харківщині: за добу виявили 678 випадків

Марія Солодовнік
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COVID на Харківщині: за добу виявили 678 випадків Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині виявили 678 випадків коронавірусу, 161 людина одужала. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 250 153 людини, 18 січня повідомили в обладміністрації.

"234 133 випадки одужання, 9527 випадків під медичним спостереженням, 6493 випадки летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 590 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

  • Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 22;
  • Чугуївський — 10;
  • Куп'янський — 8;
  • Ізюмський — 36;
  • Лозівський — 1;
  • Красноградський — 3;
  • Богодухівський — 8.
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Минулої доби в Україні виявили 8558 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (972), Львівській (870), Харківській (678) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 188 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо

  • Пункти щеплення та центри вакцинації від COVID на Харківщині: список, мапа
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