COVID на Харківщині: за добу виявили 678 випадків

Минулої доби на Харківщині виявили 678 випадків коронавірусу, 161 людина одужала. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 250 153 людини, 18 січня повідомили в обладміністрації.

"234 133 випадки одужання, 9527 випадків під медичним спостереженням, 6493 випадки летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 590 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 22;

Чугуївський — 10;

Куп'янський — 8;

Ізюмський — 36;

Лозівський — 1;

Красноградський — 3;

Богодухівський — 8.

Минулої доби в Україні виявили 8558 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (972), Львівській (870), Харківській (678) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 188 смертей внаслідок коронавірусу.

Що відомо