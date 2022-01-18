COVID на Харківщині: за добу виявили 678 випадків

Минулої доби на Харківщині виявили 678 випадків коронавірусу, 161 людина одужала. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 250 153 людини, 18 січня повідомили в обладміністрації.
"234 133 випадки одужання, 9527 випадків під медичним спостереженням, 6493 випадки летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 590 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 22;
- Чугуївський — 10;
- Куп'янський — 8;
- Ізюмський — 36;
- Лозівський — 1;
- Красноградський — 3;
- Богодухівський — 8.
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Минулої доби в Україні виявили 8558 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (972), Львівській (870), Харківській (678) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 188 смертей внаслідок коронавірусу.