За вечір двоє дітей потрапили у ДТП у Черкасах

Ввечері 17 січня сталося дві ДТП за участі дітей. Про це повідомила речниця Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф ЧОР Ірина Назарок. З її слів, події зафіксували у двох різних районах Черкас.

Як розповіла речниця, перший виклик про ДТП диспетчер зафіксував о 17:16. Очевидці повідомили, що на кільці на вулиці Олени Теліги хлопчика збило авто. Медики надавали допомогу 12-річному пацієнтові. Його, попередньо, зі закритою черепно-мозковою травмою та забоєм стегна доправили до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Ще один виклик диспетчер зафіксував о 18:22. Медикам повідомили про наїзд на пішохода на перехресті вулиць Сумгаїтської та Академіка Корольова. Там у ДТП потрапив 11-річний хлопчик. Його медики доправили також до Черкаської обласної дитячої лікарні, попередньо, із забоєм колінного суглобу.

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