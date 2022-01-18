На Івано-Франківщині медики зафіксували 640 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 640 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 296 жителів Івано-Франківського, 104 — Надвірнянського, 80 — Коломийського, 79 — Косівського, 74 — Калуського та сімох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 134 935 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 17 січня медики зафіксували шість летальних випадків з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 169 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 142 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 122 462 жителі області.

Станом на 18 січня в Україні медики підтвердили 8 558 нових випадків захворювання на COVID-19.

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