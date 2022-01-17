Недовіру голові Вовковинецької селищної ради Сергію Волковинському збиралися висловити сьогодні на сесії депутати та активісти громади-розповідає депутатка Вікторія Яременко. За її словами, голова на останній торішній сесії приховав від депутатів важливу інформацію, через що, каже, рада ухвалила протизаконне рішення. Чи висловили Сергію Волковинському недовіру, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Два питання винесли депутати Вовковинецької селищної ради на чотирнадцяту, позачергову, сесію. Депутатка Вікторія Яременко розповідає: це - скасувати рішення ради грудневої сесії минулого року та висловити недовіру голові селищної ради Сергію Волковинському. За її словами, голова приховав від депутатів важливу інформацію про судову тяганину орендаря земель на території громади, фермера з Вінницької області Василя Гоцуляка та його сина, з місцевою прокуратурою. Депутати, за словами Вікторії Яременко, ухвалили протиправне рішення про розірвання та укладення договорів оренди.

«Рада перевищила повноваження, взяла на себе, фактично, зобов’язання аукціону, і віддала землю фермеру з Вінницької області Василю Гоцуляку.З боку голови громади це не вперше такий обман», - каже депутатка.

Голова селищної ради Сергій Волковинський говорить: не мав намірів приховувати інформацію, яка, за його словами, всім відома.

«Інформація про те, що йдуть суди, не була ніколи прихована, шість років велися всі ці суди. Просто дуже яро вчепилися сьогодні за це питання, висловлюють, що не були повідомлені, але всі чудово знали це», - розповідає голова громади.

Фермер Василь Гоцуляк каже: судова тяганина за орендовані 138 гектарів землі дійсно триває 6 років, останній суд та терміни оскарження його рішення він пропустив, але землю цю полишати не хоче.

«Дуже багато ми вклали туди коштів, щоб її привести й упорядкувати. Я сподіваюся на депутатів, що вони приймуть, так і буде», - пояснює фермер.

Щодо земель, які орендував фермер, то суд ухвалив рішення визнати його договори недійсними, каже юрист Ігор Капітула. З його слів, тепер 138 гектарів вартістю 17 мільйонів гривень мають повернутися в комунальну власність громади.

«Потрібно пройти процедуру формування земельних ділянок як об’єктів цивільних відносин з самого початку, тобто, з виготовлення технічної документації, присвоєння кадастрових номерів і розпорядження цими земельними ділянками за рішенням ради згідно вимог земельного кодексу України», - говорить юрист.

Зі слів голови фермерського господарства Василя Гоцуляка, депутати сьогодні зібралися не з питання оренди земель.

«Тут не моє питання, тут хочуть голову зняти», - каже він.

Висловити недовіру голові може громада або депутати, телефоном розповів виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський.

«Але депутатів має бути дві третини від складу ради. Якщо це відбувається за народною ініціативою, там є процедура. Скликається ініціативна група, визначено кількість для сіл, селищ, міст, збирають підписи, теж визначено, скільки має бути зібрано, це виноситься на сесію, тоді на сесії депутати голосують. І тоді сесія звертається до Верховної Ради, а та вже призначає перевибори», - пояснює Сергій Яцковський.

Вікторія Яременко розповідає: попередньо 12 із 21-го депутата селищної ради зголосилися висловити недовіру голові. Коли ж дійшло до голосування, їх стало 9, а цього – замало, каже депутатка. За її словами, на депутатів чинився тиск.

«Їздили, залякували депутатів. Це так само стосувалося і нас, через соцмережі. Мені казали, щоб я закрила рота, бо в моєму випадку краще мовчати. Депутати злякалися», - говорить Вікторія Яременко.

Голова громади Сергій Волковинський запевняє: ні він особисто, ні його родина на депутатів не тиснули.

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