Хуртовини та ожеледиця: на Закарпатті синоптики прогнозують до -15

Пориви вітру від 17 до 22 м/с очікують нині в першій половині ночі з 17 на 18 січня на Закарпатті. Про це Суспільному повідомив головний синоптик області Василь Манівчук. За його словами, на високогір’ї вітер буде від 30 до 35 метрів за секунду.

"Очікується до 15 градусів морозу. Також можливі хуртовини. На низовині можливі налипання мокрого снігу. Температура повітря буде від -3 до -8°, Відзавтра (18 січня, — ред.) на дорогах області — ожеледиця", — розповів синоптик.

Вдень, за словами Василя Манівчука, стовпчик термометра показуватиме від 3° морозу до 2° тепла, на високогір'ї до 10° нижче нуля.

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