Засідання у справі будівництва гірськолижного курорту на Свидовці відбулося 17 січня в Закарпатському окружному адмінсуді. Воно тривало понад годину, далі його перенесли через клопотання позивачів, повідомила їхня адвокатка Софія Шутяк.

"Подали таке клопотання, бо воно є доречним, оскільки ми зараз залучаємо в процес третю сторону – Закарпатську обласну адміністрацію, просимо залучити обласну ДСНС, тобто рівень учасників та об’єм матеріалів свідчить про те, що справа є непроста і доречно буде її розглядати в колегіальному складі", — пояснила адвокатка.

За словами Софії Шутяк, позивачами є троє жителів села Лопухів Тячівського району. Вони вимагають визнати незаконними розпорядження Тячівської та Рахівської райадміністрацій щодо затвердження детальних планів будівництва курорту.

"Такі території, як Свидовець, повинні залишатися такими родзиночками, які притягують, тими туристичними магнітами, які притягують людей на Закарпаття, —сказала Софія Шутяк. — Забудовувати цей унікальний масив, ми вважаємо, не можна, оскільки наслідки будуть набагато більші, ніж користь".

Адвокатка Тячівської та Рахівської райадміністрацій Ярославна Іванова сказала: "Ми вважаємо, що доводи, які ними наведені, повинні застосовуватися в іншому вже розділі, а саме – в оцінці впливу на довкілля. Тобто шкода на екологію, на яку посилаються позивачі, на нашу думку, є передчасною, тому що для того, щоб робити такі висновки, потрібно провести ряд досліджень і обстежень, над якими на сьогодні працюють більше 30 науковців зі всієї України, які визначать, чи є вплив на екологію і яким він буде".

Що відомо:

Справу будівництва гірськолижного курорту на Свидовці в судах розглядають із 2017 року. Торік 29 вересня Верховний Суд скасував рішення Львівського апеляційного, який визнав законними детальні плани території для будівництва, і направив справу на розгляд до суду першої інстанції – Закарпатського окружного адміністративного.

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