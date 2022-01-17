У Чернівцях облаштування громадського простору на вулиці Університетській продовжили до 1 квітня. До того часу планують завершити облаштування зупинки, вкласти мощення та висадити рослини.

Про це Суспільному сказав заступник міського голови Василь Зазуляк.

За його словами, додаткового фінансування не передбачено.

"За ці місяці прийдуть матеріали, які не доставили того року. Також ще є частина робіт, яку ми не можемо закінчити при такому температурному режимі", — каже Зазуляк.

Раніше у міськраді повідомляли, що ремонт завершать до кінця минулого року.

За словами Зазуляка, термін продовжили, бо підрядник робив незаплановані роботи. Зокрема, під бруківкою були пошкоджені мережі, їх замінювали, аби у майбутньому не розривати нове мощення.

Що відомо

У Чернівцях на вулиці Університетській облаштовують громадський простір. Там створять зупинковий комплекс, де розташують фонтан з питною водою, кашпо з деревами та лавиці.

Ремонт роблять на умовах співфінансування з Німецьким товариством GIZ. Вартість проєкту — 200 тисяч євро. 50 тисяч євро — це частина GIZ, а 150 тисяч — внесок з міського бюджету.

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