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Друковані ЗМІ — державною. Яка ситуація на Закарпатті з новими нормами мовного закону
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Друковані ЗМІ — державною. Яка ситуація на Закарпатті з новими нормами мовного закону

Олеся Колодій Зоряна Попович
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Друковані ЗМІ — державною. Яка ситуація на Закарпатті з новими нормами мовного закону Суспільне Закарпаття

151 видання українською мовою зареєстровано станом на 17 січня на Закарпатті. Ще 129 мають переклади іноземними. Це Суспільному повідомила начальниця відділу інформаційної політики та видавничої справи ОДА Марина Чепа-Марковці.

З 16 січня в Україні відповідно до нових норм мовного закону у друкованих засобах масової інформації зобов'язані перекладати тексти на державну.

Газеті "Kárpáti igaz szó" ("Закарпатська правда" угорською — ред.) цьогоріч виповнюється 102 роки. Друком виходить раз на тиждень на 28 сторінок. Директор Юрій Дунда розповідає: наразі їхні тексти можна прочитати українською мовою в інтернеті. Саму ж газету видають угорською.

"Ми не проти видавати український тираж, але тут треба зрозуміти також, що питання і у фінансуванні такого, — пояснив він. — Тут величезні витрати: і на друк, і на оплату працівників, і на переклади. Ми були б дуже раді, якби Україна допомагала редакціям, які виходять мовами нацспільнот".

Друковані ЗМІ — державною. Яка ситуація на Закарпатті з новими нормами мовного законуСуспільне Закарпаття

Щотижня в газетному кіоску купує пресу Іван. Обирає україномовні видання. Каже: бере спортивні в першу чергу.

"Але беру й інші. Тому що я спорт люблю, у футбол грав, судив футбол тут в області. Закон то правильний, просто має бути тут у нас і угорською, чеською, словацькою, російською", — сказав чоловік.

Друковані видання 20 років продає Вікторія Владімір. Каже: в неї є газети і журнали українською та іноземними мовами.

"Переважно українською, але у кожного різні смаки, кожен різну пресу читає, — розповіла вона. — В принципі, видання є як українською, так і російською мовою. Російською — це в основному завозна преса. Намагаємось тримати і то, і то на продаж".

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З 16 січня друковані ЗМІ в Україні, які виходять іноземною мовою, повинні забезпечити випуск україномовного примірника. Він не повинен відрізнятися за змістом і номером. Це передбачають норми мовного закону. Однак це не поширюється на видання кримськотатарською, іншими мовами корінних народів України та англійською. Не стосується і видань, які друкуються офіційною мовою Європейського Союзу. Попри це на Закарпатті є двомовні друковані ЗМІ, — каже начальниця відділу інформаційної політики та видавничої справи ОДА Марина Чепа-Марковці.

"Наші редактори і власники друкованих видань, вони, в принципі, звикли жити у двомовності, — сказала вона. — Наразі економічна ситуація бажає кращого. Приблизно 15% друкованих ЗМІ лише виходять із зареєстрованих. У 2016 році відбулось кінцеве реформування комунальних ЗМІ. Чому акцентую на комунальних, тому що половина комунальних ЗМІ, вони дублювалися іншою мовою: румунською, угорською. Наразі виходить менше, ніж половина з них".

Нові норми закону передбачають: якщо видання друкується, наприклад, російською, має бути обов’язковий аналог примірника українською. За словами Марини Чепи-Марковці, на Закарпатті з трьохсот зареєстрованих періодичних видань майже половина україномовні, інші — мають і переклади українською мовами національних спільнот.

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